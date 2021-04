Napätie na Ukrajine stále neutícha. Situáciu je potrebné naďalej aktívne sledovať.

V posledných dňoch sme svedkami mimoriadne znepokojujúcich správ z pohraničnej oblasti medzi Ruskom a Ukrajinou. Rusko tam postupne zvyšuje koncentráciu svojich ozbrojených zložiek, ktoré znamenite prevyšujú počty z roku 2014.

Ukrajinská oblasť Donbas je už dlhodobo obeťou kontinuálneho konfliktu medzi ukrajinskou armádou a separatistami, o ktorých sa hovorí, že sú tieňovo podporovaní Ruskou federáciou, od čoho sa však samotné Rusko dištancuje. Práve teraz hrozí, že by situácia na Donbase mohla rapídne eskalovať.

Záležitosti týkajúce sa tak blízkeho susedného štátu ku Slovenskej republike, ako je Ukrajina, by nám určite nemala byť ľahostajná. Ak nie z dôvodu vzájomnej súdržnosti a solidarity, tak aspoň z dôvodu lokálneho. Prípadný vývoj politickej a geopolitickej situácie na území Ukrajiny môže totiž ovplyvniť aj život na Slovensku. Preto sa treba so situáciou priebežne oboznamovať z dôveryhodných zdrojov, aby nedošlo ku prípadnej misinterpretácii informácií alebo prípadnemu informačnému šoku, ktorý by mohol mať negatívne dopady na spoločenskú situáciu.

V reakcii ku situácii na Ukrajine existuje množstvo názorov. Na jednej strane sa komunikuje, že ide iba o demonštráciu sily zo strany Ruska, no bez nejakého ďalšieho militárneho cieľa. Na strane druhej sa zase dokonca hovorí o ďalšej možnej anexii územia na Ukrajine. Ja osobne verím, že druhá možnosť je veľmi nepravdepodobná. V momentálnom geopolitickom nastavení by bolo pre Kremeľ nevýhodné realizovať podobné militárne akcie. Za 72 rokov existencie NATO si žiadna krajina nedovolila zaútočiť na jediného člena NATO. Ikeď Ukrajina členom NATO nieje (a v blízkej budúcnosti s úrčitosťou nebude), ide o susednú krajinu pre viaceré krajiny NATO, a krajinu, ktorej NATO prislúbilo svoju podporu a pomoc v prípade konfliktu. Rusko sa preto v tomto prípade dosť reálne iba snaží demonštrovať svoju vyrovnávajúcu silu vo vzťahu ku Severoatlantickej aliancii. Takéto akcie niesu v aktuálnom multipolárnom nastavení medzinárodného prostredia ničím výnimočné. Všetky svetové veľmoci momentálne realizujú podobné militárne akcie a je to prirodzenou súčasťou medzinárodného prostredia. Pochopiteľne ale konflikt na Ukrajine pôsobí na Európu oveľa silnejšie, kedže ide o konflikt na jej území. Obzvlášť, keď už máme skúsenosť z minulosti, kedy došlo práve ku spomínanej anexii Krymu.

Momentálne sa však na konkrétne vysvetlenie a vyriešenie celého diania stále čaká, a tak neostáva nič iné, než sa spoliehať na úspešnú činnosť diplomácie a následnú postupnú deeskaláciu napätia. Základným parametrom riešenia tejto situácie naďalej ostáva rešpektovanie zvrchovanosti a dodržiavanie územnej celistvosti krajiny.